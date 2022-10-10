лукашенко вступає у війну: диктатори росії та білорусі готують спільне розгортання військ

кремлівському диктатору путіну таки вдалося змусити лукашенка включитися у війну з Україною. Їхні тривалі та часті зустрічі останнім часом дали результат — нелегітимний «президент» білорусі лукашенко та кривавий кремлівський фюрер путін готують спільне розгортання військ.



Про це повідомляє пропагандистське агентство БЕЛТА.



«У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання російської федерації та республіки білорусі. Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіяти угруповання Союзної держави. Основа (я завжди про це говорив) цього угруповання — армія, Збройні Сили республіки білорусь. Повинен вас інформувати, що формування цього угруповання почалося. Воно йде вже, на мою думку, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання», — заявив «агродиктатор».



Він зазначив, що росії нібито зараз не до цього конфлікту.



«Ще не вистачало другого конфлікту. Ви знаєте, що у них вистачає проблем. Тому ви не розраховуйте на велику чисельність збройних сил російської федерації. Але це буде не одна тисяча людей», — сказав Лукашенко. — І будьте готові найближчим часом прийняти цих людей та розмістити там, де потрібно, за нашим планом. Без перебору, без нагнітання ситуації та обстановки".



Раніше МЗС білорусі вручило українському послу Ігорю Кізиму дипломатичну ноту, в якій стверджує, що Київ нібито планує завдати удару по території білорусі.



Нагадаємо, напередодні заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що білоруські військові планують організувати навчання, на яких, ймовірно, буде проведено тренування «звільнення» територій і не виключено, що передбачає захоплення частини прикордонних областей України.



Як повідомлялося, російські фашисти шукають додаткових ресурсів для ведення війни. Одним з джерелом постачання залишаються військові склади та арсенали білорусі, звідки вже почали переміщувати техніку на територію росії.

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