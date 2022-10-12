Залежить від погоди та температури повітря: експерт розповів, як розвиватимуться бойові дії взимку

Взимку війна може мати кілька сценаріїв, кожен із яких залежить від погоди, зокрема.

Такою думкою із ТСН поділився військовий експерт Петро Черник.

«Якщо зима буде відносно теплою, а грунт відносно вологим, то, швидше за все, все перейде в артилерійські дуелі. Важка техніка не зможе пересуватися так, як рухається зараз. І їхня, і наша. Нагадаю, БТР і БМП важать близько 13 тонн, танк — 32−42 тонни, важка самохідна артустановка — 42 тонни», — прогнозує експерт.

За морозної погоди можливий дещо інший сценарій.

Складнішою буде ситуація, на думку Черника, якщо морози протримаються близько двох тижнів — тоді ґрунт замерзне, знадобиться більше одягу та більше пального.

«Бої як тривали, так і триватимуть у такому темпі. Ми також навчилися організовувати наступальні операції» , — вважає Черник.

Щодо ракетних ударів, то їхня кількість останніми днями, на думку експерта, була не найвищою — у перші дні війни рашисти запускали до 150 ракет на день.

«Це дуже болісно і погано, бо вдарили по критичній інфраструктурі, але в цій події цікаво те, що б'ють вони від безсилля, вони зазнають стратегічної класичної військової поразки. Потрібно розуміти те, якщо зараз повністю вибити їх із усіх наших територій, то путін приречений на фізичну смерть, а росія стає на шлях свого розвалу. Вони цього прийняти не можуть, тому так лютують за допомогою ракет, тому й провели свою третю мобілізацію за 108 років. Це для них погана новина — наскільки у них все погано з підготовленим військовим ресурсом, міф про „другу армію“ розвіяний в принципі», — каже Петро Черник.

Не дуже радісна новина в тому, що на момент початку війни росіяни мали близько 10 класів різних неядерних ракет. Починаючи від «Точки У», закінчуючи «Х-101», «Калібрами» та «Кинжалами». Загалом вони мали близько 6 тисяч таких ракет. Щонайменше вони використали 4 тисячі. Дві тисячі ще є і це досить багато. Можливо, й більше. Плюс до цього, росіяни перевели комплекс С-300 в режим «поверхня-поверхня». Тобто можливі удари по сухопутних цілях. Таких ракет вони налічують кілька тисяч.

«Однак стратегічно ракетний потенціал російської федерації вже підірваний за фактом. Вони також це усвідомлюють і це один із елементів їхньої люті. У сухому залишку — стратегічна ініціатива на нашому боці, питання часу та ціни, коли ми остаточно доб'ємо ворога. Іншої схеми немає. Жодних переговорів після вчорашнього бути не може. Вони перейшли всі можливі лінії», — упевнений військовий експерт.

Також Петро Черник прокоментував можливість нападу з боку білорусі, зазначивши, що сухопутний удар може статися: «Акцентую, що на заході України він малоймовірний через ліси та болота. У бік Києва таке може статися. Чи перейде лукашенко кінцеву межу — цього не знає ніхто. Ми повинні розуміти, що в політичному сенсі він мертвий. Гарантую, що північ України в частині інженерних загороджень на такому рівні, що якщо він на таке наважиться, то їхні втрати будуть колосальними».

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, за минулий бойовий день українські бійці ліквідували 270 рашистів, завдяки чому загальні втрати російської армії з початку вторгнення в Україну становили близько 63 380 осіб.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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