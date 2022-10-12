Болгарський слід «кримської» пропаганди окупантів: що про це кажуть експерти

Диктатор-вбивця путін заявив про те, що начебто українські спецслужби хотіли влаштувати диверсію на трубопроводі «Турецький потік», якій з’єднує росію та Туреччину. Щодо цього питання, то ще 4 жовтня секретар ради безпеки агресора микола патрушев прибув до окупованого Севастополя та проводив нараду про «ризики на транспортній інфраструктурі півострову».

«Такий візит та його надмірне розкручування пропагандою агресора свідчать про створення інформаційного шуму для підриву росіянами, зокрема, «Турецького потоку» по аналогії з «Північними потоками» з метою шантажу Південно-Східної Європи, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Але надалі «Турецький потік» не вибухнув, та замість цього 8 жовтня вибухнув Кримський міст. І з 9 жовтня російська пропаганда почала розкручувати у вибуху «європейський слід» через фуру, яку начебто завантажили в Болгарії. Також з 10 жовтня підконтрольні рф структури в Болгарії починають публічно вимагати у президента Радева, за сумісництвом старого агента радянських спецслужб, «негайно розслідувати диверсію».

При цьому «Турецький потік» проходить дном Чорного моря, через економічні зони рф та Туреччини, огинаючи окуповану частину української зони біля Криму, але впритул наближаючись до болгарської".

Колишній представник президента України в АР Крим Борис Бабін зазначив: якщо росіяни поки не ризикнули підірвати цей потік у берегів Болгарії із фабрикацією «доказів участі України та НАТО», то вони явно йдуть за подібним алгоритмом у справі «Кримського мосту».

«Ну й паралельно путін, виконуючи вже традиційну для себе роль дешевого пропагандиста, хоче й без підриву росіянами „потоку“ „вбити заочно клин“ між Києвом та Анкарою. Окремі „кремлівські шептуни“ раптово стали „сватати“ сина „підпалювача трубопроводів“ миколи патрушева, російського аграрного міністра Дмитра на роль „наступника престолу“ після „природної смерті“ путіна. Але „болгарська карта“ окупантами ще до кінця не зіграна, та у Софії ще відбудеться багато чого цієї осені».

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