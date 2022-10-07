«Північний потік»: у Швеції та Німеччині назвали вибухи на газопроводах спланованою диверсією на державному рівні

У четвер, 6 жовтня, Служба державної безпеки Швеції завершила огляд місць вибухів на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2». Висновок однозначний. «Ми можемо підтвердити, що на газопроводах „Північний потік“ та „Північний потік-2“ в економічній зоні Швеції сталися вибухи. Вони завдали значної шкоди газопроводам. Огляд місця злочину зміцнив підозри у серйозному саботажі», — йдеться у заяві прокуратури Швеції.

Під час огляду місць вибухів шведські експерти здійснили виїмки для аналізу. «Попереднє розслідування, що триває, має показати, чи може хтось бути оголошений підозрюваним, а потім притягнутий до кримінальної відповідальності» , — підкреслили в Службі держбезпеки Швеції.

Оточення в районі витоків знято. Газ більше не виходить із пошкоджених ділянок трубопроводів.

З висновками шведських правоохоронних органів погоджується Федеральна поліція Німеччини (BKA). Вона заявила, що вибухи на трубопроводах були «навмисним актом диверсії». Причому акцію, ймовірно, було сплановано на державному рівні. Такий висновок у листі до BKA представникам газової галузі Німеччини. Про це повідомив німецький тижневик Spiegel.

Як і Служба держбезпеки Швеції, BKA поки не зробила остаточних висновків щодо того, хто стоїть за диверсією. Однак «на тлі високої складності виконання та необхідності відповідної підготовки, все свідчить про планування на найвищому рівні», йдеться у листі.

Федеральна поліція Німеччини також попередила про можливу загрозу подальших диверсій проти критично важливої енергетичної інфраструктури. Не слід виключати можливості диверсій проти газопроводів та ліній електропередач, а також морських терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ) або вітряних турбін.

Представник уряду Німеччини у середу також заявив, що вся доступна на цей час інформація вказує на диверсію, але відмовився коментувати, про яку певну державу може йтися.

Розслідуванням вибухів на газопроводах займаються правоохоронні органи Швеції, Німеччини та Данії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що ЦРУ попереджало владу країн ЄС про можливу диверсію на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2».

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