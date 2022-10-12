Зіркопад новинок: найяскравіші новинки від Apple у 2022 році

Напевно, лише лінивий не обговорив можливості та оновлення яскравого iPhone 14. Однак це не єдина новинка від корпорації Apple у 2022 році. Пропонуємо прямо зараз згадати головні з них.

Ноутбуки

Макбук у Києві з'явилися першими — їхня презентація відбулася ще на початку червня. Презентували компактні ноутбуки з лінійки Air та флагманські Pro у двох версіях — з діагоналлю на 14 та 16 дюймів. Максимальні зміни отримали саме «прошки» — там оновлення помітні навіть зовні. Рамки навколо дисплея стали ультратонкими та зник фірмовий чубчик. Але головне — це новий процесор М2, який дарує техніці приголомшливу потужність і космічні можливості. За рахунок встановлення нового чіпсету та збільшення оперативної пам'яті до 24 гігабайт комп’ютер може справлятися з більш складними завданнями та без зависань працювати у багатозадачному режимі. У них збільшився автономний час роботи, стала краще вбудована камера та вдосконалена аудіосистема.

Смартфони

Айфон вийшов у 4 лінійках, але з кардинальними змінами. Версії Міні більше нема. Замість неї — iPhone Plus, який отримав функціонал базової моделі, доступну ціну та збільшений до 6,7 дюймів дисплей. Збільшилася відмінність між флагманами та базовими лінійками — перші стали ще потужнішими і отримали набагато більше нових опцій. Серед них найцікавіша — Crash Detection, яка автоматично відправляє сигнал про допомогу при попаданні в аварію — смартфон навіть не чекає дій користувача. Але головне, він відправить повідомлення у будь-яких умовах — якщо у віддаленій місцевості немає мобільного покриття, телефон скористається своїм доступом до супутникового зв'язку. Серед інших новинок варто відзначити врізання замість чубчика у флагманських моделях, завжди активний дисплей, збільшення оперативної пам'яті. Пропонуємо ознайомитись с цінами на Айфон 14: https://mcstore.com.ua/catalog/iphone/iphone-14/

Планшети

В останній тиждень жовтня обіцяють ще одну презентацію Apple, на якій серед іншого покажуть iPаd 10 і дві лінійки Pro — 11-ти та 12,9-ти дюймові.

Кому варто вибрати Айпед: Насамперед тим, хто працює з графікою професійно. З новими процесорами комп'ютерного рівня пристрій зможе ще швидше та ефективніше справлятися зі складними завданнями, такими як покадрова обробка або рендеринг відео. Очікується серйозний редизайн, особливо у бюджетній версії. А за аналогією з чотирнадцятим поколінням смартфонів вони втратять чубчик і отримають виріз на екрані Dynamic Island, за допомогою технології динамічної анімації.

Допомога з підготовкою статті надала фірмова мережа магазинів Apple у Києві My Cloud Store.

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