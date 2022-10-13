Тепер українці зможуть повідомляти про переміщення ворожих дронів через мобільний додаток

В Україні, яка потерпає від повітряних атак росіян, з’явився застосунок «єППО», за допомогою якого можна повідомити про переміщення російських повітряних цілей. Застосунок створила конструкторська група «Технарі», повідомляє один із розробників Геннадій Сульдін.

«Тепер кожен громадянин України може долучитись до протиракетної та протиповітряної оборони нашого Неба», — написав він.

Через «єППО» українських військових можна сповістити про ракету, дрон, літак чи гелікоптер ворога. Android-версія додатка вже доступна у PlayMarket для Android. Розробники вже працюють над створенням версії для iOS. За словами розробників, при створенні «єППО» вони консультувалися з українськими військовими: розробка була узгоджена з командуванням ОК «Південь» та старшими офіцерами Повітряних Сил ПВК «Південь».

«Чому це необхідно? Завдяки кривизні земної кулі всі локатори бачать низьковисотні повітряні цілі з короткої відстані. Тому крилаті ракети та бпла орків ховаються від нашей ППО на доволі малих висотах. Але побачити ракету чи дрон-вбивцю можемо ми, навіть тоді, коли їх тимчасово не бачать радари», — пише Сульдін.

За словами розробника, усі охочі можуть взяти участь у створенні першої у світі «мережевої системи ППО». Авторизація в «Дії» допоможе уникнути хибних повідомлень, зокрема від ворогів.

«Як це працює? Якщо ви побачили повітряну ціль, наприклад крилату ракету чи дрон камікадзе шахед, вам треба лише відкрити єППО на своєму смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руха цілі та натиснути велику червону кнопку. Все. А через декілька секунд фахівці ППО побачать вашу відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію і летаюча смерть буде збита», — пояснив розробник.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт Павло Лузін заявив, що ті 83 ракети, які країна-вбивця використала 10 жовтня, вона збирала кілька місяців. На його думку, більше у рф немає запасів для подібних масованих атак.

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