Масований удар ворога по Україні: які області потрапили під обстріл

Схоже, злісний російський ворог почав битися в агонії: не в змозі досягти успіху на фронті, а також бажаючи «помститися» за вибухи на Кримському мосту, він вирішив завдати ракетного удару по мирним українським містам.

Удар по центру столиці

Так, вранці «мішенню» путіноїдів стали населені пункти у Київській, Дніпропетровській, Тернопільській, Львівській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Масований пуск, за даними інформаційного ресурсу, був здійснений поблизу Астрахані з бомбардувальників Ту-95МС.

Українська ППО активно включилася в роботу, але річ у тому, що визначити, куди точно відлетять ворожі ракети, неможливо.

І єдиний вихід на сьогодні — триматися подалі від об'єктів критичної інфраструктури

«Тому просто попрошу вас залишатися в укриттях. Бережіть себе» , — сказано у повідомленні воїнів ППО.

Нагадаємо, найбільше від ракетних атак зараз страждає Запоріжжя, яке в ніч проти 10 жовтня знову пережило удар по центру місту, зруйновано багатоповерховий будинок.

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