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«Ракети накопичували кілька місяців. Більше у рф немає запасів для подібних масованих атак»: військовий експерт

20:45 12 жовтня 2022
ракета

Більше у рф немає запасів ракет для масованих атак. Про це виданню The Insider заявив військовий експерт Павло Лузін. На його думку, ті 83 ракети, які країна-вбивця використала у понеділок, вона збирала кілька місяців.

«Це якщо говоримо про крилаті ракети. А старі радянські ракети Х-22, зенітні ракети від С-300, ракети „Точка-У“, „Ураган“ — цього добра вистачає ще, але теж небагато. Для терору вистачає, але ні для чого більше. У рф щорічно виробляється не більше 50 штук кожного типу далекобійних крилатих і оперативно-тактичних балістичних ракет: „Калібрів“ морського і наземного базування, авіаційних X-101, протикорабельних ракет „Онікс“ і ракет для комплексу „Іскандер“. Загалом — приблизно 200 штук на рік».

Крім цього, за словами експерта, у рф випускається за рік не більше 20 ракет повітряного базування Х-32.

«Різко наростити виробництво або закупити ракети в інших країн для таких масованих атак, як 10 жовтня, неможливо ні організаційно, ні технічно, ні технологічно. Можливі тільки обстріли менш просунутими ракетами або іранськими дронами, проте загалом вони ні на що не вплинуть».

Раніше екстрасенс Людмила Хомутовська розповіла, коли у путіна закінчаться ракети і чи варто чекати нападу з боку білорусі.

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