Жага до життя: під Херсоном мобілізовані рашисти вбили свого командира і дружно здалися в полон, — ЗМІ

Група росіян, яких влада мобілізувала та відправила воювати в Україну без підготовки, здалася у полон ЗСУ на Херсонщині, попередньо вбивши свого командира.

Про це пише «24 канал», посилаючись на джерела в українських спецслужбах. Співрозмовник видання повідомив, що це сталося на Херсонщині, куди «мобиків» перекинули без підготовки, спорядження та з наказом стояти до кінця

Проте через фактичний примус і неадекватне ставлення з боку командування росіяни вирішили здаватися у полон. Перед тим, як зв'язатися з українською стороною, вони намагалися домовитися зі своїм керівництвом про відхід на другу лінію фронту, проходження хоча б короткого курсу молодого бійця та отримання мінімально потрібного спорядження. Проте їхні прохання були проігноровані.

Більшість тих, хто здався, не мав патронів, а у деяких був один автомат на двох. Їх відправили на передову, пообіцявши підвезти все потрібне найближчим часом. У той же час офіцери прямо заявляли «чмобікам», що назад їм дорога закрита — за будь-яким кроком з позицій у напрямку російського тилу буде відкрито вогонь загороджувальним загоном.

Їхній безпосередній командир, як стверджує джерело, був також із мобілізованих, але дуже боявся покарання з боку російських спецслужб після полону. Тож солдати вели переговори про здачу у полон таємно. А коли в потрібний час офіцер нижньої ланки почав чинити опір і намагався зчинити шум, його просто ліквідували.

Росіяни вийшли у вказаний нашими бійцями квадрат. Їм надали медичну допомогу, а після допитів відправлять до табору.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Донеччині ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів.

Ілюстративне фото

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