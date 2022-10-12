У касках радянського зразка та з «бракованими» автоматами: у Генштабі розповіли про путінських «мобіків», які прибувають на фронт

Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони і звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлових районах. Протягом доби окупанти завдали 3 ракетні та 4 авіаційні удари, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ. Зокрема, більше 100 снарядів ворог випустив по Нікополю, де серед постраждалих дитина — маленька дівчинка залишилася без ніг.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, в зону ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької та Миколаївської областей. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136, десять з яких було знищено силами і засобами ППО Сил оборони України.

За добу, що минула, підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорськ та Красногорівка. Ворог, як і раніше, намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

А значні втрати росіяни намагаються компенсувати за рахунок нових партій мобілізованих, які пройшли прискорену підготовку.

«До п’ятисот мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях. Характерна ознаки так званого „молодого поповнення“: засоби захисту, шоломи радянського зразка і автомати АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей автомат був створений концерном «Калашников» і представлений широкому загалу в січні 2012 року. Автомат був новий, але реалізований з використанням загальної схеми і технічних рішень колишніх АК. Досвід бойового застосування під час боїв в Україні виявився настільки негативним, що через лічені тижні реальної експлуатації було запропоновано фактично провести демодернізацію даного зразка зброї.

Також у Генштабі повідомили, що наразі триває підготовка до 200 відмобілізованих військовослужбовців зс рф на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення. У самій бригаді, після участі у війні проти України, кожен другий написав рапорти на звільнення або дострокове розірвання контракту.

Ексклюзивне інтерв'ю з волонтером, який збирає гроші та купує далекобійні снайперські гвинтівки українським воїнам «Від їхніх куль окупанти тікали, перевдягнувшись в жіночі плаття: українські снайпери з далекобійними гвинтівками підбивають БТРи та зупиняють танки» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Генштабу ЗСУ

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