У ЗСУ рекордний «урожай» — за добу збито п'ять гелікоптерів та 19 дронів ворога

Кількість ворожих гелікоптерів, яких за добу, що минула, збили українські воїни, збільшилася до п'яти.

«За добу 12 жовтня зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять ударних вертольотів Ка-52, 17 дронів-камікадзе Shahed-136 та два «Zala Ланцет», — повідомили в командуванні Повітряними силами ЗСУ.

Фото командування Повітряними силами ЗСУ

А вночі 13 жовтня над Одещиною було збито чотири ворожих дронів-камікадзе Shahed-136, над Миколаївщиною — ще два.

За даними Генштаба ЗСУ, протягом доби, що минула, окупанти завдали три ракетних та 21 авіаційний удар, здійснили 104 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 40 населених пунктів. Ворог бив, зокрема, в райони Миколаєва та Нікополя, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового Броду, використовуючи крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

За цей період підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Ракетні війська і артилерія уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі.

«За наявною інформацією, в районі міста Токмак Запорізької області, наші підрозділи уразили три зенітних ракетних комплекси С-300 противника разом з особовим складом. Поранених окупантів перевезено до місцевої лікарні. В Херсонській області, в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки, втрати противника склали до 150 осіб вбитими», — додали у Генштабі.

Також повідомляється, що на окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів.

До речі, напередодні у Генштабі повідомляли, що до п’ятисот мобілізованих росіян зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії вибули в зону бойових дій. Новобранців забезпечили засобами захисту радянського зразка, а також автоматами АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram