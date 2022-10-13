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Суспільство та люди

Ще одній категорії українців дозволили залишити країну в умовах війни

18:23 13 жовтня 2022
Виїзд за кордон

В Україні, де через повномасштабне вторгнення рф чоловікам призовного віку було заборонено виїзд за кордон, уряд дозволив виїзд ще для однієї категорії працівників. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

«Уряд визначив механізм виїзду за кордон представників авіаційної галузі. Відповідні зміни внесені у Правила перетинання державного кордону громадянами України Постановою Кабінету Міністрів України № 1148. Тепер авіаційний персонал, державні інспектори з авіаційного нагляду, або особи, уповноважені на проведення перевірок Державіаслужби, а також працівники Державного авіаційного підприємства „Україна“ мають дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану, якщо вони прямують для роботи за кордоном або тренажерної підготовки», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у серпні Кабмін дозволив виїзд за кордон морякам за умови погодження такого кроку з територіальним центром комплектування. Пізніше Кабінет міністрів зняв обмеження щодо кількості виїздів за кордон осіб з інвалідністю та їх супроводжуючих.

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