Кабмін змінив умови виїзду за кордон для ще двох категорій громадян: про кого йдеться

У серпні Кабмін дозволив виїзд за кордон морякам за умови погодження такого кроку з територіальним центром комплектування.

Тепер Кабінет міністрів вніс чергові зміни до правил перетину кордону українцями. Рішенням знято обмеження щодо кількості виїздів за кордон осіб з інвалідністю та їх супроводжуючих.

Як повідомляє пресслужба Мінсоцополітики, врегульовано питання підтвердження факту догляду, особами, які здійснюють догляд за особою, яка потребує її.

Крім того, збільшено термін для звернення супроводжуючих осіб до закордонної дипломатичної установи України в країні перебування для взяття осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю на консульський облік до семи робочих днів.

Нагадаємо, у Міноборони прокоментували можливу видачу дозволів на виїзд чоловікам за кордон.

Фото pixabay

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