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Суспільство та люди

Посвідчення моряка, суднова роль, трудовий договір: стало відомо, які документи слід надати чоловікам певної категорії для виїзду за кордон

21:50 12 вересня 2022
виїзд моряків

Уряд дозволив чоловікам призовного віку виїжджати за межі України під час воєнного стану для роботи та проходження практичної підготовки на суднах. Відповідні зміни діють із 6 вересня. Детальніше про правила перетину кордону розповіли у «Юридичному пораднику для ВПО»:

«Такі громадяни повинні надати додаткові документи. Зокрема курсанти закладів освіти:

  • посвідчення особи моряка;
  • довідку від закладу освіти щодо направлення особи для проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором;
  • військово-облікові документи з відповідними відмітками терцентру комплектування та соціальної підтримки.

Особи, які прямують для роботи на суднах у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до/з морських портів України, та які здобули відповідну освіту та кваліфікацію до 24 лютого 2022 р., і випускники закладів освіти, які завершили навчання у період воєнного стану:

  • посвідчення особи моряка;
  • суднову роль,
  • підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів.

Інші особи, які прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден та які здобули відповідну освіту та кваліфікацію до 24 лютого 2022 р., і випускники закладів освіти, які завершили навчання у період воєнного стану, мають надати:

  • посвідчення особи моряка;
  • підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів;
  • військово-облікові документи з відповідними відмітками терцентру комплектування та соціальної підтримки;
  • трудовий договір (контракт) для роботи на морському судні, судні внутрішнього плавання або лист від судновласника, оператора судна про намір укласти з громадянином України трудовий договір (контракт) для роботи на морському судні, судні внутрішнього плавання".

Юристи додають: підтвердження про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів Адміністрація судноплавства має надати у 2-денний строк з моменту отримання завірених копій документів від заявників. А видається воно у довільній формі за підписом голови Адміністрації або його заступника, з гербовою печаткою або накладеним електронним підписом.

Раніше у Міноборони прокоментували можливу видачу дозволів на виїзд чоловікам за кордон.

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