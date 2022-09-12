Посвідчення моряка, суднова роль, трудовий договір: стало відомо, які документи слід надати чоловікам певної категорії для виїзду за кордон

Уряд дозволив чоловікам призовного віку виїжджати за межі України під час воєнного стану для роботи та проходження практичної підготовки на суднах. Відповідні зміни діють із 6 вересня. Детальніше про правила перетину кордону розповіли у «Юридичному пораднику для ВПО»:

«Такі громадяни повинні надати додаткові документи. Зокрема курсанти закладів освіти:

посвідчення особи моряка;

довідку від закладу освіти щодо направлення особи для проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором;

військово-облікові документи з відповідними відмітками терцентру комплектування та соціальної підтримки.

Особи, які прямують для роботи на суднах у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до/з морських портів України, та які здобули відповідну освіту та кваліфікацію до 24 лютого 2022 р., і випускники закладів освіти, які завершили навчання у період воєнного стану:

посвідчення особи моряка;

суднову роль,

підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів.

Інші особи, які прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден та які здобули відповідну освіту та кваліфікацію до 24 лютого 2022 р., і випускники закладів освіти, які завершили навчання у період воєнного стану, мають надати:

посвідчення особи моряка;

підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів;

військово-облікові документи з відповідними відмітками терцентру комплектування та соціальної підтримки;

трудовий договір (контракт) для роботи на морському судні, судні внутрішнього плавання або лист від судновласника, оператора судна про намір укласти з громадянином України трудовий договір (контракт) для роботи на морському судні, судні внутрішнього плавання".

Юристи додають: підтвердження про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів Адміністрація судноплавства має надати у 2-денний строк з моменту отримання завірених копій документів від заявників. А видається воно у довільній формі за підписом голови Адміністрації або його заступника, з гербовою печаткою або накладеним електронним підписом.

Раніше у Міноборони прокоментували можливу видачу дозволів на виїзд чоловікам за кордон.

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