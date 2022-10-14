Відправили в пекло ще півтисячі окупантів: названо втрати ворога протягом доби

Після надзвичайно успішного для ЗСУ дня 12 жовтня минулої доби бійці ЗСУ ліквідували ще 500 російських військових, всього ж з початку вторгнення на українській землі знайшли свою смерть 64 300 нелюдів путіна.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Найбільші втрати за добу противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Крім людського ресурсу, загальні бойові втрати ворога станом на 14 жовтня орієнтовно склали:

танків — 2521 (+10 за добу);

бойових броньованих машин — 5172 (+5);

артилерійських систем — 1566 (+10);

РСЗВ — 362 (+5);

кошти ППО — 186 (+3);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1199 (+17);

автомобільної техніки та автоцистерн — 3944 (+9);

спеціальної техніки — 142 (+2).

У коментарях українці вітають захисників з їхнім днем і дякують за чудову роботу зі знищення путінських орд.

Нагадаємо, вранці президент Зеленський виклав у мережу мотивуючий ролик, який демонструє результати зусиль захисників України, і назвав їх «абсолютними героями».

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