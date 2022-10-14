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Україна

Відправили в пекло ще півтисячі окупантів: названо втрати ворога протягом доби

10:24 14 жовтня 2022
Оперативне фото Генштабу ЗСУ

Після надзвичайно успішного для ЗСУ дня 12 жовтня минулої доби бійці ЗСУ ліквідували ще 500 російських військових, всього ж з початку вторгнення на українській землі знайшли свою смерть 64 300 нелюдів путіна.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Найбільші втрати за добу противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Крім людського ресурсу, загальні бойові втрати ворога станом на 14 жовтня орієнтовно склали:

  • танків — 2521 (+10 за добу);
  • бойових броньованих машин — 5172 (+5);
  • артилерійських систем — 1566 (+10);
  • РСЗВ — 362 (+5);
  • кошти ППО — 186 (+3);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1199 (+17);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3944 (+9);
  • спеціальної техніки — 142 (+2).

У коментарях українці вітають захисників з їхнім днем і дякують за чудову роботу зі знищення путінських орд.

Нагадаємо, вранці президент Зеленський виклав у мережу мотивуючий ролик, який демонструє результати зусиль захисників України, і назвав їх «абсолютними героями».

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