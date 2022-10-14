Відправили в пекло ще півтисячі окупантів: названо втрати ворога протягом доби
Після надзвичайно успішного для ЗСУ дня 12 жовтня минулої доби бійці ЗСУ ліквідували ще 500 російських військових, всього ж з початку вторгнення на українській землі знайшли свою смерть 64 300 нелюдів путіна.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Найбільші втрати за добу противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Крім людського ресурсу, загальні бойові втрати ворога станом на 14 жовтня орієнтовно склали:
- танків — 2521 (+10 за добу);
- бойових броньованих машин — 5172 (+5);
- артилерійських систем — 1566 (+10);
- РСЗВ — 362 (+5);
- кошти ППО — 186 (+3);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1199 (+17);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3944 (+9);
- спеціальної техніки — 142 (+2).
У коментарях українці вітають захисників з їхнім днем і дякують за чудову роботу зі знищення путінських орд.
Нагадаємо, вранці президент Зеленський виклав у мережу мотивуючий ролик, який демонструє результати зусиль захисників України, і назвав їх «абсолютними героями».109
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram