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«Абсолютні герої»: Зеленський привітав захисників та захисниць зі своїм святом (зворушливе відео)

9:21 14 жовтня 2022
Нагородження воїна

Президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисника та захисниць.

Зворушливий ролик із привітанням він опублікував у соціальній мережі.

«Ви боретесь за Україну, незалежність та свободу для всіх наступних поколінь. Абсолютні герої. Люди з великої літери. Наші захисники та захисниці», — написав Зеленський.

У ролику з'єднані кадри з мирного міста, а також з лінії фронту і вже деокупованих населених пунктів.

«Ви змінили своє життя, щоб не змінилося наше», — йдеться у відео.

Свято захисників та захисниць з'явилося в Україні не так давно — 3 серпня 2021 року президент України ввів у дію закон, згідно з яким державне свято «День захисника України» називатиметься «Днем захисників та захисниць України». Тоді документ підтримало понад триста парламентаріїв.

Дата 14 жовтня обрана невипадково: у цей день відзначається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а 1999 року встановлено і День українського козацтва.

З давніх давен Богородиця була покровителькою українського козацтва та всіх українських збройних формувань. Саме на свято Покрови в Україні проходила Велика рада, на якій обирали гетьмана та визначали, як козацтву жити далі. Образ козака як українського лицаря та захисника рідної землі близький кожному українцеві.

У своєму вечірньому зверненні до українського народу 13 жовтня президент Зеленський назвав Покров та День захисників та захисниць України одним із найважливіших наших днів .

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