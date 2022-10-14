«Вами захоплюється весь світ»: українські зірки висловили шану й привітали з Днем захисників і захисниць

Українські знаменитості приєднуються до привітань із Днем захисників та захисниць, який відзначають в нашій країні 14 жовтня. Цього року це свято набуло особливого значення. На захист країни від російських окупантів стали не лише професійні військові, а й представники мирних професій — вчителі, економісти, юристи, аграрії, представники творчих професій — до лав ЗСУ вступили відомі артисти, та багатьох інших.

До привітань приєдналися українські знаменитості — співаки, актори, телеведучі. Вони дякують за мужність, відвагу і героїзм, за кожен день день життя й бажають одного — миру і перемоги.

«Це вони, наші воїни — змушують панікувати і женуть з нашої землі тих, хто вважав себе другою армією світу. Це вони — тримають удар під шаленими обстрілами. Це вони — вражають світ феноменальною стійкістю і військовим умінням. Це вони — закривають нас собою від орди убивць і ґвалтівників.

Наші хлопчики і дівчатка. Брати і сестри. Чоловіки і дружини. З військовим досвідом і без. Покинувши свої поля і it-офіси, наукові інститути і редакції, роботу в селі і бізнес-центри — це вони, на наших очах, починаючи з 2014-го — стали незламною силою під назвою ЗСУ!", — пише ведуча ТСН Алла Мазур.

Вона усім серцем дякує нашим хлопцям і дівчатам щодня: коли збирає сина до школи і йде на роботу в тиші. Алла наголошує, що в День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва молитва має особливу силу.

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук особисто привітав воїнів, які боронять нашу землю, у звільненому Ізюмі. Музикант своїми виступами підтримує захисників з перших днів війни, побував у гарячих точках, під обстрілами, співав у бліндажах.

«З початку повномасштабної агресії ми дали понад 150 виступів для наших воїнів, були більш, ніж у 30 бригадах і за цей час військові стали моїми найкращими друзями. Це світлі люди, які рятують нашу державу, роблять найголовнішу на сьогодні роботу - бережуть нашу Батьківщину. Сьогодні маю за честь вітати і дякувати кожному і кожній з них!», - зазначив Вакарчук.

Популярний артист Дзідзьо (Михайло Хома) також записав привітання, в якому захоплюється нашими героями та дякує їм за все.

«Дорогесенькі наші, перш за все, хочу подякувати вам за вашу мужність, за вашу відвагу і героїзм. Пам’ятайте, ви - наша гордість. Ми пишаємося вами. Вами захоплюється весь світ. Слава Захисникам України!», - каже Михайло.

Акторка театру та кіно, телеведуча Лілія Ребрик підтримала наших захисників разом із доньками. Дівчатка намалювали для героїв малюнки, щоб передати їх на фронт і подарувати воїнам щирі емоції.

«Жодних слів не вистачить, аби висловити свою безмежну вдячність тим, хто за нас стоїть! Мої дівчата намалювали картини бійцям, які виборюють нашу незалежність! Давайте запустимо флеш-моб #привітзахисникам від наших дітей! Хай якомога більше бійців побачить ці щирі дитячі малюнки і усміхнуться! Я хочу не просто подякувати всім захисникам і захисницям. Я хочу попросити кожного і кожну з них: «Бережи себе. Будь сталевим. Будь для куль непробивним. Будь для ворога — страхом. І повернись. Повернись додому живим», — пише Лілія.

Вона підкреслила, що ми — надійний тил, який має забезпечувати підтримку. Тому закликала усіх допомагати ЗСУ, щоб не дати підступному, цинічному ворогові зламати нас.

Президент України Володимир Зеленський чуттєво привітав з Днем захисників та захисниць, розчуливши потужною промовою.

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