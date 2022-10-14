Українцям, які втратили паспорт, спростили в'їзд на підконтрольну територію: що відомо

В Україні спростили процедуру в'їзду на контрольовану територію громадян без паспортів, які виїхали з окупації через треті країни. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Рішення було ухвалено 13 жовтня під час засідання міжвідомчої робочої групи з питань захисту прав громадян, які потребують допомоги у поверненні до України.

Тепер українців віком понад 18 років, які втратили свій паспорт, пропускатимуть в Україну за наявності свідоцтва про народження. Державна прикордонна служба самостійно вноситиме дані про людину до бази, а ідентифікацію особи проводитимуть уже на території України.



Це передбачено постановою Кабміну № 57 «Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами України» та внесеними до неї змінами.



Крім того, консульствам України в Грузії, Естонії, Казахстані, Латвії та Туреччині розширили перелік повноважень для спрощення та прискорення порядку видачі тимчасового посвідчення особи для повернення в Україну.

Нагадаємо, уряд дозволив дітей з тимчасово окупованих територій під час отримання паспорта реєструвати за місцем проживання батьків або їх офіційних представників. Неповнолітні українці матимуть право на отримання довідки ВПО.



Як повідомляли «ФАКТИ», з 1 жовтня в усіх регіонах України запровадили Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Це дозволить централізувати призначення, нарахування та виплати для переселенців.

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