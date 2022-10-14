«Який ти козак»: Позитив та Ганна Трінчер привітали з Днем захисників запальною піснею

Популярний артист Позитив (Олексій Завгородній), який раніше випустив чуттєву пісню про долю біженців, потішив шанувальників новим запальним треком. Разом із Ганною Трінчер він випустив просто вибухову пісню «Який ти козак», таким чином привітавши наших мужніх козаків із Днем захисників і захисниць.

«Тема козацтва зараз дуже актуальна, адже саме вони завжди були загрозою російській імперії. Про їхній незламний дух, відчайдушність і сміливість ходили легенди по всьому світу. Сьогодні український народ вкотре доводить, що козацькому роду нема переводу, даючи рішучу відсіч російським окупантам», — кажуть виконавці.

Ганна та Олексій хочуть, аби їхня нова танцювальна пісня піднімала бойовий дух воїнів і дарувала їм позитивні емоції, а ми будемо допомагати, чим зможемо.

«У пісні „Який ти козак“ ми об’єднали сучасний EDM та народні мотиви, що в крові кожного українця і які зараз лунають на весь світ. Я б хотів, щоб під цей трек у кожного з нас активувалось наше козацьке коріння й ще більше спалахнув бойовий дух», — зазначив Олексій.

Трек «Який ти козак» став музичним супроводом для благодійної акції, мета якої — зібрати 3 мільйони гривень на дрони для ЗСУ.

Раніше Сергій Притула закрив збір на дрони-камікадзе для наших захисників. За добу українці надали понад 300 млн гривень.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначають День українського козацтва, День захисників та захисниць. Зірки шоу-бізнесу приєдналися до привітань наших воїнів.

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