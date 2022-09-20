Позитив з учасницею «Голосу» вразили чуттєвою піснею про біженців

Популярний український співак Позитив, який раніше вразив потужним патріотичним хітом, здивував прихильників несподіваним дуетом. Разом з молодою співачкою, учасницею шоу «Голос країни» Настею Балог артист випустив зворушливий трек «Додому».

В пісні розповідають історію дівчини та хлопця, яких розлучила війна. Вона — за кордоном і віддала б усе, щоб опинитись у рідному місті. Він — захищає домівку, щоб їй було куди повертатися. Обидва мріють про одне й те саме — зустрітися і обійнятись як колись…

«Дім — це місце, де на тебе чекають та куди завжди можна повернутися. Однак війна відібрала рідні стіни в багатьох українців, розкинувши їх по різних країнах і містах. Та незважаючи на тимчасове місце проживання, кожен із них об’єднаний не лише вірою в перемогу, а й спільним бажанням якомога скоріше повернутися додому. Ця зима назавжди змінила нас. Ми почали по-справжньому цінувати ті речі, які не шанували колись», — каже Настя Балог.

Понад 6 мільйонів українців зараз перебувають за кордоном через відібрані війною стіни та міста. Попри це, кожен пам’ятає про свою рідну землю та допомагає усіма можливими способами, цим самим наближаючи перемогу, а з нею й омріяну путівку додому. Увесь їхній біль та надію і вклали в трек автори пісні Світлана Кравчук (Eyra) та Андрій Безкровний (DJ Bloodless, учасник гурту MOЗGI).

Артисти зізналися, що трек має на меті підбадьорити всіх українців та подарувати їм віру в те, що скоро вони зможуть повернутись у свої рідні домівки. Хтось — у Сєвєродонецьк, хтось — в Маріуполь, а дехто — в нарешті український Донецьк, Луганськ чи Крим.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Тіна Кароль випустила першу від початку війни пісню «Вільні. Нескорені».

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