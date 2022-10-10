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«Буде помста, будуть горіти»: Сергій Притула після ракетної атаки рашистів оголосив збір на дрони-камікадзе

15:51 10 жовтня 2022
Сергій Притула

Після жорстокого ракетного удару росіян по території України, відомий волонтер і громадський діяч Сергій Притула закликав помститися ворогу. Він разом із активістом Сергієм Стерненком оголосили про збір на дрони-камікадзе. Про це Сергій повідомив у соцмережах.

«Друзі, збираємо на помсту!!! Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи.

РОЗПОЧИНАЄМО ВЖЕ!!!

Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче.

Чим більше зберемо, тим більше їх буде!!! Буде помста, будуть горіти!!!", — звернувся до своїх передплатників Притула.

Раніше він зібрав кошти на «Байрактари», та зрештою придбав супутник.

Для ЗСУ, допомогу постраждалим від від війни активно збирають кошти, як зірки, так і прості українці. 8-річний Сергій Мороз заробляє співом.

Нещодавно телеведучий Дмитро Комаров продав своє авто, аби придбати позашляховики для військових.

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