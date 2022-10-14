«Якщо ти читаєш ці рядки, значить, я вже у кращих світах»: чемпіон Європи перед смертю написав зворушливого листа

Чемпіон Європи та віцечемпіон Олімпійських ігор в Афінах і Пекіні з тхеквондо Александрос Ніколаїдіс, якому на Іграх-2012 у Лондоні довірили нести прапор Греції, помер за чотири дні до 43-річчя від рідкісної форми раку легенів, повідомляє gazzetta.gr.

Про свою хворобу знаменитий спортсмен дізнався два роки тому. Ніколаїдіс мужньо боровся з важкою недугою, але все ж програв. У день, коли не стало титулованого атлета, його сім'я опублікувала зворушливий лист, який Александрос залишив перед смертю.

«Якщо ти читаєш ці рядки, значить, я вже у кращих світах, — написав, зокрема, Александрос Ніколаїдіс. — Останні два роки я страждаю від раку, про який дев'ять з десяти грецьких лікарів ніколи не чули. Мій лікар перевернув небо та землю, щоб врятувати мене. Він діставав ліки на іншому кінці світу. Я ніколи не ставив собі запитання, чому це відбувається зі мною, тому що це може статися з ким завгодно. Йду задоволеною людиною. Мої мрії здійснилися, я багато разів був на подіумі і репрезентував свою країну».

У своєму нестямному посланні грецький спортсмен також попрощався з дружиною-журналісткою Дорою та двома дітьми.

«Мені так пощастило бути коханим найпрекраснішою жінкою у світі, — йдеться у листі. — Якщо це мало статися з кимось із моєї родини, то краще зі мною, ніж з моїми дітьми. Дорогі друзі, ми всі мандрівники в цьому світі і важливо, що ми залишаємо після себе».

Александрос з дружиною

До речі, Ніколаїдіс заповів, щоб його олімпійські медалі продали з аукціону, а гроші передали організаціям, які допомагають дітям, хворим на рак.

«Якщо хоча б одна дитина буде врятована, це буде варте кожного удару по голові, кожної зламаної ноги, — підсумував спортсмен. — Це той слід, який я хочу залишити у суспільстві, це спадщина, яку я хочу залишити своїм дітям».

На церемонії відкриття Олімпійських ігор-2012 у Лондоні Александросу Ніколаїдісу довірили нести прапор Греції

Додамо, що після завершення спортивної кар'єри у 2014 році Александрос Ніколаїдіс зайнявся політикою та працював заступником прессекретаря головної опозиційної партії Греції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний ексодноклубник Михайличенка та Кузнєцова помер від невиліковної недуги.

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