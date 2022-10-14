«Витрати для росіян приголомшливі»: британський офіцер пояснив, чому країна-диктаторка приречена на поразку

Вторгнення в Україну перетворюється на катастрофу для росії, вважає керівник Центру урядового зв'язку Великобританії (GCHQ) Джеремі Флемінг. Росіяни зараз також це усвідомлюють, повідомляє t-online. Країна несе величезні людські та матеріальні втрати у війні проти України, а в окупаційній армії закінчуються запаси продовольства.

«Російські досягнення будуть скасовані, — сказав Флемінг. - З іншого боку, українці «переломили б ситуацію». Мобілізація в росії цього не змінить. Сили росії виснажені. Вербування ув'язнених, а тепер і мобілізація десятків тисяч недосвідчених солдатів-контрактників показує, наскільки відчайдушним є становище Кремля. І російський народ тепер це розуміє.

Росіяни розуміють, наскільки путін помилявся в оцінці ситуації. Зараз вони тікають від призову до армії і розуміють, що більше не можуть подорожувати. Російське населення також постраждає від війни в довгостроковій перспективі. Вони знають, що їхній доступ до сучасних технологій та зовнішніх впливів буде суттєво обмежений. І вони починають усвідомлювати весь масштаб людської катастрофи цієї безглуздо розпочатої війни".

Така оцінка Флемінга з'явилася після низки серйозних невдач, яких нещодавно зазнала російська армія в Україні. Після стрімких територіальних здобутків на Харківщині українська армія спочатку продовжила контрнаступ у Херсонській області на півдні країни, де вона знаходиться неподалік від обласного центру.

Напад на Керченський міст, який з'єднує материкову частину росії з окупованим Кримським півостровом, також вважається серйозною невдачею для воєначальника путіна.

У щоденному брифінгу Міністерства оборони Великої Британії британські спецслужби також звертаються до нової ролі генерала армії Сергія Суровікіна. Його призначення кілька днів тому, ймовірно, було спробою покращити проведення російських атак в Україні. Тривалий час у москві не було відповідальної особи, яка б здійснювала загальний нагляд за тим, що відбувається. Тим не менш Суровікін також стикається з російською армією, яка погано оснащена для виконання цього завдання.

306

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram