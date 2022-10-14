У Києві виплатять матеріальну допомогу до Дня захисників та захисниць: про які суми йдеться

До Дня захисників та захисниць влада Києва вирішила виплатити адресну матеріальну допомогу киянам та переселенцям. Про це повідомили у Департаменті соціальної політики КМДА.

Розмір допомоги у рамках міської програми «Турбота» складатиме від 900 до 1500 гривень, залежно від категорії отримувача.

Допомогу у розмірі 1500 гривень отримають:

- члени сімей учасників АТО, які загинули (зникли безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих за безпосередньої участі в антитерористичній операції;

- члени сімей учасників Революції Гідності, а також члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Героя України за громадянську мужність та патріотизм, виявлені під час Революції Гідності;

- члени сімей добровільних учасників АТО, у тому числі волонтерів, які загинули (зникли безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювань, отриманих в АТО;

- члени сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України.

У розмірі 1100 гривень:

- кияни, які включені до переліку осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

У розмірі 1000 гривень:

- учасники АТО, які були безпосередньо у районах антитерористичної операції у період її проведення;

- бійці-добровольці, котрі захищали державний суверенітет на сході України;

- кияни, які отримали під час Революції Гідності тілесні ушкодження середньої тяжкості.

У розмірі 900 гривень:

- учасники Революції Гідності, які отримали легкі тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

Особи, що належать одночасно до кількох категорій, отримають одну виплату у більшому розмірі.

Особам, які перебувають на повному державному утриманні, матеріальна допомога не сплачується.

Нагадаємо, в Україні до 1 грудня продовжили термін подання повторних заявок переселенцям на виплату грошової допомоги.

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