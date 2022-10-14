В Україні продовжили термін подання повторних заявок біженців на виплату 2000 гривень

Внутрішні переселенці, які не отримали по 2000—3000 гривень навесні 2022 року, можуть повторно подати заявку до 1 грудня.



Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції окупованих територій.



Для того, щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соціального захисту населення й написати ще одну заяву або відправити її поштою.



«Органи соцзахисту зобов'язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її — навіть якщо вона зараз не може підтвердити подачу першої заяви до 30 квітня», — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, до списку осіб, які мають право на допомогу, включено велику категорію українців, які мали статус переселенця з 2014 року. Весною гроші їм не виплачувались. Переселенці отримували по 2000—3000 гривень за березень та квітень 2022 року з державного бюджету. Кошти виплачувались мешканцям областей, де велися бойові дії та запроваджено програму «єПідтримка». З квітня заявки можна було подавати через «Дію».

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні збільшився середній розмір пенсії.

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