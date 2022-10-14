Поставив свічку за перемогу ЗСУ: у росії священик порушив таємницю сповіді та здав парафіянина спецслужбам

Церковнослужителі, які повинні сіяти добро та закликати вірян неухильно дотримуватись божих заповідей, дуже часто самі стають на бік злих сил, вітаючи або покриваючи насильство, вбивства, зраду.

Так, в Іркутській області росії священник Тельмінської церкви доніс на парафіянина Сергія Угляницю за антивоєнну позицію, передає Telegram-канал «Підйом».



Розмова відбувалася у храмі. Депутат Угляниця на сповіді перед причастям сказав священнику про негативне ставлення до так званої «спецоперації» в Україні. Після цього священнослужитель написав донос й свідчення до фсб.

За словами попа Кандибіна, чоловік заявив, що чекає на українську армію на Красній площі, й поставив свічку за перемогу України.



Сам депутат Сергій Угляниця вважає, що звернення священника до поліції спричинило порушення проти нього кримінальної справи.

Російські силовики розцінили розмову зі священником, пости у соцмережах депутата та коментарі як «дії, спрямовані на порушення ворожнечі чи ненависті».

Нагадаємо, днями українські правоохоронці викрили митрополита однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області, який виправдовував агресію росії та розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

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