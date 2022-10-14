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Поставив свічку за перемогу ЗСУ: у росії священик порушив таємницю сповіді та здав парафіянина спецслужбам

18:32 14 жовтня 2022
священик

Церковнослужителі, які повинні сіяти добро та закликати вірян неухильно дотримуватись божих заповідей, дуже часто самі стають на бік злих сил, вітаючи або покриваючи насильство, вбивства, зраду.

Так, в Іркутській області росії священник Тельмінської церкви доніс на парафіянина Сергія Угляницю за антивоєнну позицію, передає Telegram-канал «Підйом».

Розмова відбувалася у храмі. Депутат Угляниця на сповіді перед причастям сказав священнику про негативне ставлення до так званої «спецоперації» в Україні. Після цього священнослужитель написав донос й свідчення до фсб.

За словами попа Кандибіна, чоловік заявив, що чекає на українську армію на Красній площі, й поставив свічку за перемогу України.

Сам депутат Сергій Угляниця вважає, що звернення священника до поліції спричинило порушення проти нього кримінальної справи.

Російські силовики розцінили розмову зі священником, пости у соцмережах депутата та коментарі як «дії, спрямовані на порушення ворожнечі чи ненависті».

Нагадаємо, днями українські правоохоронці викрили митрополита однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області, який виправдовував агресію росії та розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

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