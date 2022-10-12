Шпигун у рясі: на Вінниччині священнослужитель відкрито підтримував та виправдовував дії кремля в Україні

Правоохоронці продовжує виявляти священиків, які пішли на співпрацю з ворогом. Так, у вересні прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганщини направили до суду обвинувальний акт стосовно інформатора ворожих військ — священника УПЦ МП. А днями на роботі в інтересах ворога викрили митрополита однієї з єпархій Московського патріархату.

Як повідомляють в українській спецслужбі, йдеться про керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію рф і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

«Встановлено, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель підтримував політику кремля та схвалював дії рф. Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисника», — повідодмили в Службі безпеки України.

Фото СБУ

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку та мобільні термінали,

друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу;

інші речові докази, які направлено на експертизу.

Фото СБУ

Фото СБУ

У рамках кримінального провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру. Триває досудове розслідування.

ЗМІ стверджують, що йдеться про митрополита Іонафана.

Нагадаємо, що на Донеччині повідомили про підозру священику, який у селищі міського типу Ярова закликав селян до співпраці з військовими рф. Настоятеля «Казанської» парафії єпархії УПЦ МП відправили під арешт.

Фото СБУ

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