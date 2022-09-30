Закликав співпрацювати з окупантами: затримано священика в Донецькій області

На сході країни правоохоронці продовжують виявляти священиків Московського патріархату, які пішли на співпрацю з ворогом. Так, на Луганщині направили до суду обвинувальний акт стосовно батюшки-інформатора, а на Донеччині повідомили про підозру священику, який закликав селян до співпраці з військовими рф.



Як повідомляють в Донецькій обласній прокуратурі, про підозру в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території, тобто у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111−1 КК України), повідомлено мешканцю селища міського типу Ярова .

«У травні 2022 року настоятель „Казанської“ парафії смт Ярова Горлівської єпархії УПЦ МП вступив у змову з військовими армії країни-агресора та за їхньою вказівкою організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу. Користуючись повагою серед селян, священик повідомив громадянам, що населений пункт перебуває під контролем військ рф і необхідно обрати нового керівника місцевої влади для взаємодії з ворогом. Під впливом особистої думки підозрюваного більшістю голосів місцеві мешканці підтримали запропоновану кандидатуру нового псевдоголови», — йдеться у повідомленні.



Після деокупації українськими захисниками населеного пункту зловмисника затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.



Санкція статті, яку інкримінують «святому отцю», передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше у спільноті InformNapalm повідомляли про ліквідацію в Україні священника з Татарстана — настоятеля храму Богоявлення Господнього села Ісакове Зеленодольського району отця Анатолія (Григор'єва), який приїхав воювати у складі російського «добробату».

Фото Донецької обласної прокуратури

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