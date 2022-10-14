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Спорт

Український боксер із Горлівки побував у нокдауні, але продовжив свою переможну серію

9:24 15 жовтня 2022
Іван Голуб&nbsp;— Уеслі Такер

33-річний український боксер Іван Голуб (21 перемога, 16 з них — нокаутом, 1 поразка), який виступає у напівсередній вазі, здобув ефектну перемогу над американцем Уеслі Такером (15 перемог, 9 з них — нокаутом, 4 поразки) у рамках вечора боксу, що пройшов у Нью-Йорку.

Уродженець Горлівки, що на Донеччині, який єдиний раз у кар'єрі програв у 2017 році та з того часу провів вісім успішних поєдинків, домінував упродовж усього бою. Щоправда, наприкінці другого раунду наш співвітчизник пропустив сильний удар суперника та опинився у нокдауні. Ця «неприємність» лише розлютила Івана, який у третій та четвертій трихвилинці нещадно бив американця. У підсумку кут Такера відмовився від продовження поєдинку перед п'ятим раундом, і українцю було присуджено перемогу технічним нокаутом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер на прізвисько Рудий лев здолав досвідченого чеха.

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