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Тисячі снарядів та мільйони набоїв: що увійшло до нового пакету військової допомоги США Україні

12:14 15 жовтня 2022
Джо Байден

Президент США Джо Байден оголосив про надання нового пакету військової допомоги для України, повідомляє пресслужба Білого дому.

Сума допомоги становитиме 725 млн доларів. До цієї допомоги входять оборонні вироби та послуги Пентагону, а також військове навчання.

Так, до списку нового пакету військової допомоги увійшли додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), 23 тисячі 155-мм артилерійських снарядів, 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, 5 тисяч 155-м снарядів для систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM), 5 тисяч протитанкових засобів, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM), понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV), стрілецька зброя, понад два мільйони набоїв до стрілецької зброї, а також медикаменти.

Як писали «ФАКТИ», раніше президенти 9 країн Європи закликали суттєво збільшити допомогу нашій країні.

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