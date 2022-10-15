Оголошена нова дата прем’єри «Холостяка-12»

Телеканал СТБ знову заявив про старт прем’єри романтичного шоу «Холостяк».

Нагадаємо, що 12-й сезон був знятий ще до початку повномасштабного вторгнення. Його прем’єру планували на березень 2022 року. Потім вона планувалася на 30 вересня, але саме у цей день по Запоріжжю був завданий ракетний удар, що призвів до смерті багатьох мирних людей. Прем’єру знов перенесли і тепер вона має відбутися 28 жовтня.

Продюсери шоу впевнені, що саме так вони емоційно підтримують суспільство, і підкреслюють, що проект буде виходити виключно українською мовою.

Своє серце назустріч коханню відкриватиме Алекс Топольський — українець, який побудував бізнес за кордоном. Вже 11 років він живе в Америці, проте серцем і душею завжди залишався з Україною. І життя своє прагне поєднати саме з українкою. Традиційно знайомство Холостяка з дівчатами відбудеться у форматі Першої вечірки.

Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення росії Алекс приєднався до команди міжнародної гуманітарної організації, щоб допомагати українкам з дітьми, вимушеним заради безпеки тимчасово виїхати за кордон.

— Я відчуваю біль за свою країну та людей, але знаю, що моя біль нічого не змінить, — написав Алекс на своїй сторінці в Інстаграм. — Україна справді незламна нація. А кожен із бійців ЗСУ герой на покоління! Я ані на секунду не сумніваюся у перемозі України!

Раніше «ФАКТИ» писали, як зірки шоу-бізнесу привітали українських бійців з Днем захисників та захисниць.

11

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram