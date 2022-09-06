Стала відома дата старту романтичної прем’єри «Холостяк»

Наприкінці серпня стало відомо, що до етеру канала СТБ повертається проект «Холостяк». Перший випуск 12 сезону романтичного реаліті глядачі побачать вже 30 вересня.

Відомо, що проект був відзнятий ще в січні 2022 року, а його прем’єра мала бути напередодні 8 березня. Війна змінила всі плани, але продюсери таки вирішили показати проект в осінньому сезоні. Кажуть, що кількість запитів від глядачів була дуже високою, тому для емоційної підтримки популярне реаліті повертається.

Відомо, що дванадцятим холостяком став 32-річний українець Алекс Топольський, який вже 11 років живе та працює в Америці. Традиційно знайомство холостяка з учасницями реаліті відбудеться у форматі «Першої вечірки». Проте не обійдеться без сюрпризів та нових правил, які встановлюватиме сам Алекс: даруватиме подарунки вже на першій зустрічі і підготує три нових кольори троянд — рожеві, білі та жовті.

- На першій вечірці традиційно наші герої зазнають шоку, і Алекс не став винятком, — сказав «ФАКТАМ» ведучий шоу Григорій Решетник. — Воно й не дивно, така кількість красивих дівчат навколо та непередбачувані обставини. Це складне емоційне випробування для головного героя. Але в цьому й цінність реаліті. Усі чомусь чекають на сценарії, а до реаліті не готові. Простіше «ховатися» за соцмережами, прописаною манерою поведінки. А тут треба бути справжнім! І це виявляється найскладнішим. Адже багато хто вже забув, що таке справжні побачення, і ми ще раз покажемо, як це може бути красиво.

Сезон буде складатися з дванадцяти епізодів. Участь в проекті взяли 26 дівчат.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Григорій Решетник розповів, як рятував свою сім’ю в перші дні війни.

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