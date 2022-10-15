Мораторій мораторієм, а тарифи зростають: у Держстаті показали, як за рік подорожчала комуналка

В Україні, незважаючи на військовий стан та мораторій на підвищення комунальних тарифів, все одно спостерігається зростання цін на житлово-комунальні послуги. Це випливає із даних Держстату.

Так, з вересня 2021 року подорожчали майже всі комунальні послуги, окрім електроенергії. Загалом вартість комунальних послуг в Україні за рік піднялася на 4,3% (вересень 2022 року до вересня 2021).

Найбільше піднялися розцінки на каналізацію (14,9%), водопостачання (12%), утримання та ремонт житла (24,6%). Якщо порівнювати із серпнем 2022 року, то комунальні послуги стали дорожчими на 0,9%. Зросли в ціні та інші послуги, наприклад: збирання сміття (на 10,5%); послуги з управління багатоквартирними будинками (на 6%); природного газу (на 1,9%); гаряча вода, опалення (на 1,2%).

Як писали «ФАКТИ», раніше Верховна Рада України затвердила урядовий законопроект, яким встановлюється мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу, теплову енергію та постачання гарячої води.

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