Тарифи заморожені, але не всі: які комунальні послуги можуть подорожчати вже восени

Зима буде важка, рашисти б'ють по критичній цивільній інфраструктурі, компенсуючи невдачі на фронті. Чимало українців втратили роботу, і не завжди мають можливість оплачувати комунальні послуги. Влада вирішила піти на поступки і заморозила тарифи на деякі послуги.

Експерт із ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у коментарі ЗМІ звернув увагу на те, що влада зафіксувала лише чотири комунальні тарифи: гаряче водопостачання, опалення, вартість газу та транспортування газу. Експерт не виключає, що ціни на інші послуги можуть змінюватися: зокрема, на електроенергію та холодну воду.

«Наприклад, електроенергію зафіксовано постановою, що діє до 31 жовтня 2022 року. Згодом невідомо, яка там буде ситуація. Тарифи з водопостачання та водовідведення не підпадають під цей закон (про мораторій на підвищення. — Авт.) і можуть бути за фактом підвищені. Але при цьому потрібне ухвалення рішення органами місцевого самоврядування», — пояснив Олег Попенко.

За його словами, може зрости і тариф на вивезення твердих побутових відходів через подорожчання паливно-мастильних матеріалів.

«Цей тариф піднімається. Наскільки я знаю, його вже підняли у Вишгороді. Деякі органи місцевого самоврядування планують підняти цей тариф. Це пов'язано з тим, що складова тарифу десь до 50% складається із пально-мастильних матеріалів, вартість яких зросла», — зазначив Попенко.

Щодо багатоквартирних будинків, то рішення про підвищення тарифу ухвалюють співвласники багатоквартирних будинків на загальних зборах.

Водночас член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін переконаний, що тарифи протягом опалювального сезону не зростатимуть. У тому числі й ті, що не зафіксовані законом про мораторій.

«Неможливе (зростання тарифів, — Ред.). Тут нічого не змінюватиметься з політичної точки зору. Ніхто не ризикуватиме такими речами. Швидше, можуть бути віялові відключення, аніж зміна тарифів», — наголосив він.

Нагадаємо, що для частини киян плату за комунальні платежі скасували до кінця війни.

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