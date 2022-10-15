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«Влучила ворожа ракета С-300»: у Миколаєві під завалами загинув рятувальник

20:03 15 жовтня 2022
Павло Кацан

Під час ракетного удару, який завдала російська федерація по сплячому Миколаєву, під час виконання службових обов'язків загинув Павло Кацан. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області:

«У червні йому виповнилося 34 роки. Чоловік працював на рятувальній станції в яку влучила ворожа ракета С-300, вщент зруйнувавши будівлю і забравши його життя.

Лейтенант служби цивільного захисту ніс службу в підрозділах Головного управління ДСНС України у Миколаївській області з 2010 року спочатку в 36-й підпорядкованій пожежній частині смт Воскресенськ Жовтневого району на посаді пожежного, а з липня 2012 — начальника караулу 16-й державній пожежно-рятувальній частині. Потім перейшов працювати у 10-й взвод Державного гірничорятувального ДСНС України на посаді респіраторника".

Рятувальна станція, де перебував Павло Кацан, перетворилась на руїни

За словами колег, Павло Кацан рятував життя людей на водних об'єктах, а з початку повномасштабного вторгнення залучався до виконання аварійно-рятувальних робіт у Миколаєві. Відомо, що у загиблого залишились батьки, дружина та троє доньок.

Нагадаємо, жертвами цього варварського обстрілу рашистів 13 жовтня стали семеро жителів Миколаєва, в тому числі 11-річний хлопчик.

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