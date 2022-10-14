У Миколаєві жертвами обстрілу рашистів стали семеро людей, серед загиблих – 11-річний хлопчик

Четвер, 13 жовтня, став надзвичайно трагічним для жителів Миколаєва, якого окупанти вранці накрили щільним вогнем. За уточненими даними, що їх наводить голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазаєва, загинули щонайменше 7 миколаївців, серед яких і 11-річний хлопчик.

Рятувальна операція по пошуку людей, які, ймовірно, можуть залишатися під завалами зруйнованого ракетою житлового будинку, триває вже понад добу.

Під удари також потрапили населені пункти Баштанського району. Обстріли зафіксовані на території Інгульської та Березнегуватської громад. Є руйнування адміністративних будівель та об’єктів торгівлі.

Таким чином, станом на ранок 14 жовтня в миколаївських лікарнях перебуває 532 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 32 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, «ФАКТИ» публікували перші фото і відео з місця ворожих прильотів у Миколаєві вранці 13 жовтня.

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