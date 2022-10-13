Стало відомо про щонайменше одного загиблого внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва (фото, відео)

Під час нічного масованого обстрілу Миколаїва, коли ворог завдав по місту ударів вісьмома ракетами типу С-300, руйнувань зазнала низка цивільних об'єктів.

Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, ракети поцілили у п’ятиповерховий житловий будинок — два верхні поверхи зруйновані вщент, решта — під завалами.

За попередніми даними, дві людини отримали поранення. Серед них — 11-річний хлопчик, якого дістали із під завалів. Наразі йому надається медична допомога. Тривая пошукова операція ще семи осіб

Також внаслідок ракетного удару зруйновано будівлю човникової станції. Один співробітник опинився під завалами. Нажаль, він загинув.

Фото зі сторінки Олександра Сєнкевича

А заступник очільника Офіса президента України Кирило Тимошенко виклав у мережу страшні фото та відео наслідкив ворожого обстрілу обласного центру.

«Кожен із російських ударів, усі прояви російського терору проти наших людей, наших міст не зійдуть окупантам із рук. На вас чекає справедливе покарання. Знайте це», — відреагував на варварські обстріли президент Володримир Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні ворог щільно накрив снарядами Нікопольщину. Тільки на Нікополь було випущено понад 100 снарядів.

Фото зі сторінки Кирила Тимошенка

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