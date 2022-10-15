Українців попередили про затримку виплати пенсій: у чому причина

Українських пенсіонерів, а їх у країні 10,7 млн, попередили, що виплати можуть затримувати.

За словами міністерки соціальної політики Оксана Жолнович, пенсії можуть затримувати не на суттєвий період часу, пише видання «На пенсії». Затримки можуть становити кілька днів. Про те, що в якомусь місяці пенсії взагалі не буде, не йдеться.

За словами міністерки, затримки пов'язані з тим, що кошти на різні галузі розподіляє Державне Казначейство. А у пріоритеті зараз — захист країни.

«Якщо наша платіжка приходить одночасно з платіжкою ЗСУ, то першою опрацюють платіжку Збройних сил України. Тобто платіжка Мінсоцполітики чекатиме, доки зберуть гроші для військових. Але ми другі на черзі, тому зазвичай затримки через Казначейство незначні та переважно технічні. Звичайно, повномасштабна війна вносить свої корективи не лише до доходної частини бюджету, а й у необхідність перенаправлення коштів за пріоритетними напрямами, зокрема, воєнними», — зазначила Жолнович.

Нагадаємо, що Кабмін затвердив постанову щодо виплати пенсій на звільнених територіях. Так, у разі отримання від АТ «Укрпошта» повідомлення про поновлення технічної можливості виплачувати пенсії у деокупованих населених пунктах Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської або Херсонської областей, Пенсійний фонд має терміново без звернень отримувачів забезпечити поновлення виплати пенсій, яке було припинено у період з 01.08.2022 року.

Фото Pixabay

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