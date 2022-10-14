В Україні підвищили пенсії: названо суму збільшення

За третій квартал середній розмір пенсії зріс на 321,75 грн. або на 7,3% до 4 759,2 грн.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

За даними ПФУ з початку року пенсії зросли на 767,67 гривень (на 19,2%). При цьому офіційний рівень інфляції становив 21,8%.

Загальна кількість пенсіонерів станом на 1 жовтня склала 10,7 млн. осіб, з них 2,7 млн. — працюючих. Найчастіше пенсія складає від 2000 до 3000 гривень.

Розмір пенсій розподіляється так:

до 2000 грн — 0,64%,

з 2001 до 3000 грн — 38,44%,

від 3001 до 4000 грн — 23,54%,

від 4001 до 5000 грн — 11,40%,

від 5001 до 10000 грн — 19,07%,

понад 10000 грн — 6,91%.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, якою має бути сума доплати до пенсії за наднормативний стаж.

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