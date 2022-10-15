40.01 / 40.91 38.31 / 39.53
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Виплату пенсій на деокупованих територіях відновлять без особистого звернення пенсіонерів, — рішення Кабміну

11:29 15 жовтня 2022
Пенсії

В Україні, де нещодавно спростили порядок виплат пенсій мешканцям звільнених територій, для для поновлення пенсійних виплат через поштові відділення мешканцям таких не потрібно звертатися до Пенсійного фонду, пише social.com.ua.

Це передбачено змінами до постанови Кабміну «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану» від 26.02.2022 № 162, які ухвалив уряд. Про ухвалення таких змін повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідно до ухвалених змін, у разі отримання від АТ «Укрпошта» повідомлення про відновлення технічної можливості здійснювати виплату пенсій у деокупованих населених пунктах Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської або Херсонської областей Пенсійний фонд має терміново без звернень одержувачів забезпечити відновлення виплати пенсій, які було припинено в період з 01.08.2022.

Виплати поновлених пенсій мають здійснювати через поштові відділення особисто пенсіонеру.

Як писали «ФАКТИ», жителі деокупованих територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу.

22

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як позбутися харчової молі народними засобами

Як позбутися харчової молі народними засобами

торт

«Супершвидкий» та «суперсмачний» торт «Снікерс»: готується за сім хвилин, без духовки, желатину та згущеного молока

200 гривень

В Україні підвищили пенсії: названо суму збільшення

хата

Будь-які холоди нестрашні: українець збудував теплий будинок з пінопласту, в якому можна не платити за комуналку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту