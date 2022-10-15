В Україні, де нещодавно спростили порядок виплат пенсій мешканцям звільнених територій, для для поновлення пенсійних виплат через поштові відділення мешканцям таких не потрібно звертатися до Пенсійного фонду, пише social.com.ua.

Це передбачено змінами до постанови Кабміну «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану» від 26.02.2022 № 162, які ухвалив уряд. Про ухвалення таких змін повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідно до ухвалених змін, у разі отримання від АТ «Укрпошта» повідомлення про відновлення технічної можливості здійснювати виплату пенсій у деокупованих населених пунктах Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської або Херсонської областей Пенсійний фонд має терміново без звернень одержувачів забезпечити відновлення виплати пенсій, які було припинено в період з 01.08.2022.

Виплати поновлених пенсій мають здійснювати через поштові відділення особисто пенсіонеру.

Як писали «ФАКТИ», жителі деокупованих територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу.

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