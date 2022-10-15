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Спорт

Боксер одним ударом «впустив» суперника обличчям у підлогу: відео «вбивчого» нокауту

22:40 15 жовтня 2022
Роккі Огден

Яскравий, але швидкоплинний бій видали в рамках вечора боксу, що пройшов у Південному Брісбені (Австралія), представники суперлегкої ваги Роккі Огден (3 перемоги, усі — нокаутом) та Бен Кемерон (3 перемоги, 1 з них — нокаутом, 1 поразка).

Обидва боксери підходили до очного поєдинку в ранзі непереможних. Огден почав із місця в кар'єр, пішовши в атаку, і різким хуком із правої відправив Кемерона в глибокий нокаут — той звалився просто обличчям у канвас рингу. За кілька секунд Бен усе ж таки піднявся на ноги, але рефері, бачачи його стан, вирішив зупинити поєдинок.

Зазначимо, що тепер Роккі Огден, який прийшов у бокс із муай-тай, може надалі розраховувати на бій за титул чемпіона Австралії у своїй ваговій категорії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Деонтей Вайлдер згадав свій найжахливіший нокаут у кар'єрі.

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