«Думав, що вбив суперника»: Деонтей Уайлдер згадав свій найстрашніший нокаут у кар'єрі (відео)

Колишній чемпіон світу WBC, американський суперважковаговик-нокаутер Деонтей Уайлдер (42 перемоги, 41 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия), який зазнав нищівної поразки від Тайсона Ф'юрі, згадав свій найстрашніший нокаут у кар'єрі.

Призер Олімпійських ігор у Пекіні зупинив свій вибір на вбивчому ударі у своєму дебютному захисті чемпіонського поясу у 2016 році проти поляка Артура Шпильки (24 перемоги, 16 з них — нокаутом, 5 поразок). У бою, в якому суперник створив американцю чимало проблем, Уайлдер у 9-му раунді все ж підловив поляка і вирубав опонента потужним ударом з правої.

«Коли мене запитують про мій найкращий нокаут, я згадую саме цей епізод, — цитує Деонтея Уайлдера Insider. — Я запам'ятав його на все життя, адже в той момент мені здалося, що я вбив суперника. Так, це нокаут у бою зі Шпилькою. Чесно зізнаюся, це було моторошно. Адже цей чувак мав багато добрих намірів, він чудово попрацював над розкруткою бою, він був готовий вірою і правдою служити своїй країні… Було моторошно побачити, як він відреагував на той удар».

Зазначимо, що Деонтей Уайлдер повернеться на ринг найближчої суботи, 15 жовтня, коли у «Барклайс-центр» у Нью-Йорку (США) проведе перший за останній рік бій проти двометрового фіна Роберта Хеленіуса (31 перемога, 20 з них — нокаутом, 3 поразки). «У нього серце воїна, жодної недооцінки», — заявив американський суперважковаговик.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Деонтей Уайлдер назвав єдину перевагу Ф'юрі над Усиком.

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