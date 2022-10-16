Бійня на російському полігоні: що спричинило розстріл 13 «добровольців» у Білгородській області

Увечері 15 жовтня на полігоні у селі Солоті Білгородської області сталося масове вбивство. Міністерство оборони росії заявило, що це був теракт. А вчинили його нібито громадяни однієї із країн СНД. Вони відкрили вогонь по «добровольцям, які готувалися до посилання в Україну».

Терористів було двоє. Вони вбили 11 людей і поранили ще 15. «Добровольці» відкрили вогонь у відповідь на поразку і застрелили терористів.

Такою є офіційна версія. Однак у ній багато нестикуваннь. Незрозуміло, про яку країну СНД йдеться. Як громадяни іноземної держави могли опинитися зі зброєю в руках на військовому об'єкті? Як їм двом вдалося вбити стільки озброєних солдатів, перш ніж їх застрелили?

У російських ЗМІ зараз повторюється офіційна версія. Однак увечері та вночі ряд видань стверджували, що на полігоні загинули щонайменше 22 особи. Також повідомлялося, що то були мобілізовані жителі Брянської області.

Логіка офіційної версії зрозуміла. Кремль прагне пояснити простим росіянам необхідність «часткової мобілізації». Йде нагнітання. Вибух на Кримському мості — теракт українських спецслужб. Вибухи у житлових будинках у Білгородській області — ракетні обстріли ЗСУ. Масова загибель мобілізованих — справа рук терористів.

При цьому міноборони Росії старанно замовчує факти смерті серед покликаних до армії від надмірного вживання алкоголю, їх загибель у бійках між собою та інших інцидентах. Очевидним є інше пояснення бійні в Солоті. Або двоє мобілізованих вирішили бігти, щоб не потрапити на фронт, і спробували це зробити, застосувавши зброю, або на полігоні сталася чергова масова бійка, яка вилилася у стрілянину. А загибель такого числа «добровольців» не може приховати навіть міноборони Росії.

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