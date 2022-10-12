Масова бійка зі стріляниною у тимчасово окупованому Криму: поранений офіцер Росії

У тимчасово окупованому Криму, який росія перетворила замість курорту на військову базу, відбулася масова бійка за участю російських «визволителів».



Про це пише Telegram-канал Вaza.



За даними ресурсу, у Сімферополі 23-річний лейтенант вс росії Максим з Тамбовської області відпочивав з товаришем у ресторані «Джипстер» на проспекті Кірова. Друзі вийшли на вулицю та влаштували бійку з компанією перехожих.



У розпал конфлікту почалася масова бійка, під час якої один з опонентів вирвав у військовослужбовця пістолет Макарова й вистрілив йому у ногу. Поліцейські затримали шістьох учасників.



Російського офіцера з вогнепальним пораненням стегна госпіталізували до місцевої лікарні.



Як повідомляли «ФАКТИ», росія звинуватила у пожежі на Кримському мосту 8 жовтня голову української розвідки Кирила Буданова. За даними фсб, вже нібито заарештовано 8 осіб, які брали участь у підготовці вибуху.

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