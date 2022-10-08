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Україна

Окупанти вигадали свою «версію» вибуху на Кримському мосту (відео «бавовни»)

10:16 8 жовтня 2022
горить Кримський міст

З пожежею на Кримському мосту в росії вирішили вчинити так само як і у випадку з затопленням крейсера «Москва» та підривом аеродрому у Саках — знайти абсолютно безглузду причину як пояснення, але не визнавати проведення операції українськими силами.


Так, на "Національному антитерористичному комітеті" країни-агресорки заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля, що нібито й призвело до займання семи паливних цистерн залізничного складу.

Про це пишуть російські ЗМІ.

"Сьогодні о 6.07 на автомобільній частині Кримського мосту з боку Таманського півострова стався підрив вантажного автомобіля, що спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу, що прямував у напрямку Кримського півострова", - сказано у повідомленні.

Також у російському НАК повідомили, що згодом стався частковий обвал двох автомобільних прольотів мосту. При цьому там заявляють, що арку над судноплавною частиною мосту не пошкоджено.


А зрадник владимир константинів (самозваний глава парламенту Криму) заявив, що дорожнє полотно нібито пошкодили українські вандали.

 


Спікер путіна дмитро пєсков заявив, що терміни відновлення мосту поки невідомі. А у росЗМІ з'явилася інформація про те, що Керченський міст буде закрито до 31 жовтня.

Нагадаємо, сьогодні близько 7 години ранку на Кримському мосту виникла сильна пожежа, що призвело до пошкодження не лише автомобільної гілки, а й залізничної.

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