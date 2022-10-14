«Гаррі і Меган прив’язані до Netflix і книжкових угод, тому що їм потрібні гроші і у них немає іншого джерела доходу»: біограф родини

Принц Гаррі та Меган Маркл «уклали угоду з дияволом» через свої багатомільйонні угоди з Netflix та книжковими виданнями, тому що їм потрібні гроші, сказав королівський біограф Том Бауер, повідомляє видання Dailymail

Пан Бауер додав, що герцог і герцогиня Сассекські, які також мають угоду з платформою Spotify і живуть у будинку в Каліфорнії вартістю 13 мільйонів фунтів стерлінгів, не мають «жодного іншого джерела доходу».

«Вони прив'язані до Netflix, вони прив'язані до своєї книги. І вся критика, яку вони збираються прийняти, нічого не означає, тому що це єдиний спосіб, яким вони можуть заробляти свої гроші. Вони не будуть жити в котеджі в Монтесіто, вони, швидше за все, будуть жити десь в центрі Лос-Анджелеса в маленькій халупі, в цьому їхня проблема — вони застрягли зараз«

Пан Бауер — чия нова книга «Помста: Меган, Гаррі і війна між Віндзорами» вийшла в липні, також сказав, що «єдиний спосіб, який я можу собі уявити, як Гаррі може вибратися з цієї ситуації — це якщо його батько, король Чарльз III, зможе «взяти його на поруки».

Автор сказав, що королю доведеться заплатити компаніям Netflix і Random House, але це може бути зроблено в обмін на підписану угоду, яка дозволить Гаррі більше не критикувати королівську родину. Однак пан Бауер зазначив, що він не очікує, що Меган коли-небудь підпише таку угоду, оскільки вона «не має жодного інтересу в тому, щоб мовчати. Вона хоче битви. Вона хоче розгромити королівську сім'ю і перейти до більш серйозних речей».

Сама ж Меган Маркл заявила в своєму останньому подкасті на Spotify, що її затаврували як «божевільну» і «істеричну», додавши, що такі ярлики використовуються для того, щоб змусити жінок замовкнути. 41-річна герцогиня впевнена, що образи можуть призвести до того, що люди будуть «спалахувати», думаючи, що вони хворі. Меган не сказала, хто поставив під сумнів її психічне здоров'я, але сказала, що її «найгірший момент» настав після того, як вона почала зустрічатися з Гаррі, і він організував для неї направлення до психіатра.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» повідомляли, що королівський фотограф Джон Свонелл, вважає, що Меган не сподобалася б принцесі Діані.

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