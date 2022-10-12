Тепер офіційно: названо дату коронації Чарльза

Букінгемський палац оголосив дату коронації Чарльза III. Припущення, що раніше звучали, що урочиста церемонія пройде 3 червня 2023 року, виявилися помилковими. Коронацію заплановано на 6 травня.

Старший син Єлизавети II буде коронований у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. Пресслужба Букінгемського палацу наголошує, що церемонія «буде пов'язана глибоким корінням з багаторічними традиціями та ритуалами, але підкреслить роль монарха в сучасному світі».

Як уже повідомляли «ФАКТИ», провідну роль у підготовці майбутньої церемонії відіграє принц Вільям. Букінгемський палац підтвердив велику частину того, що британські ЗМІ публікували кілька днів тому про відмінності майбутньої коронації.

Церемонія займе трохи більше ніж годину. Коронація Єлизавети II у 1953 році тривала чотири години. Буде запрошено 2000 гостей. Це вчетверо менше, ніж було 70 років тому. Мову всієї церемонії перероблять, щоб позбавити її застарілих виразів, які незрозумілі сучасним британцям. Членам Палати лордів (верхня палата британського парламенту) дозволять бути присутніми на коронації у звичайних сучасних суворих костюмах і не вдягати їхні парадні мундири та перуки. Дорогі стільці з оксамитовими сидіннями, спеціально виготовленими для коронації Єлизавети II, замінять на прості складні стільці.

Оскільки коронація призначена на суботу, британський уряд навряд чи зробить наступний за нею понеділок вихідним, на що сподівалися багато підданих. Іншими словами, святкувати британці сходження Чарльза на престол зможуть лише два дні.

Вирішено зберегти без змін парадний проїзд короля у знаменитій золотій кареті. Востаннє вона виїжджала на вулиці Лондона 5 червня 2022 року, коли у Британії пишно відзначали Платиновий ювілей правління Єлизавети ІІ.

Проводитиме коронацію архієпископ Кентерберійський. Він помаже Чарльза святим єлеєм, вручить йому скіпетр і державу, і також королівський перстень, яким британські монархи скріплюють важливі документи, ставлячи на них підпис.

Після цього відбудеться коротка церемонія для дружини Чарльза Камілли. Її оголосять королевою-консортом.

ЗМІ відзначають цікаву деталь — коронацію призначили на день народження Арчі, старшого сина принца Гаррі та Меган Маркл. Хлопчику виповниться чотири роки. Випадковий цей збіг, або Чарльз і Вільям таким чином вирішили трохи вкотре вколоти Сассексов, сказати складно. Безумовно, урочиста церемонія, за якою стежитимуть десятки мільйонів людей у різних країнах світу, геть-чисто затьмарить сімейне свято Гаррі та Меган.

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