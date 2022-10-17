«Ощадбанк» припинив випуск електронних пенсійних посвідчень: як бути пенсіонерам

У «Ощадбанку» розповіли, що робити пенсіонерам, у яких термін дії електронного пенсійного посвідчення закінчується.

До банку звернувся пенсіонер, термін дії картки якого закінчується у листопаді, пише «Мінфін». Чоловік запитав, скільки можна користуватись цією карткою і що потрібно зробити, щоб її перевипустити.

«Нові електронні пенсійні посвідчення вже не відриваються. Після закінчення терміну дії електронного пенсійного посвідчення вам буде відкрито нову пенсійну картку» , — відповіли у пресслужбі банку і додали, що чинною карткою можна користуватися до останнього дня листопада місяця.

Для детальної перевірки, чи було автоматично замовлено нову пенсійну картку, можна дізнатися, зателефонувавши з фінансового номера телефону пенсіонера до контакт-центру за номером 0800−210−800.

Раніше у Пенсійному фонді повідомляли, що у «Дії» з'явилося електронне відображення пенсійного посвідчення громадян, які отримували документ після 2014 року. Пенсійне посвідчення одержувача пенсії за віком підтягується в «Дію» автоматично, одержувачам інших видів пенсії необхідно завантажити його самостійно.

Фото Pixabay

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