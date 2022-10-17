Під завалами зруйнованого дроном будинку в Києві знайдено тіло загиблої жінки

У Києві, де під час атаки дронів-камікадзе баражуючі снаряди поцілили у житловий будинок, під завалами рятувальники знайшли тіло загиблої жінки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, ще одна людина перебуває під завалами.

Одну жінку рятувальники дістали з третього поверху.

А ще з-під завалів дістали кота.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Трьох постраждалих госпіталізовано.

Фото ВП

А заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав наслідки прильоту дронів до столичного житлового будинку.

У командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомили, що вранці в зоні відповідальності Повітряного командування «Центр» (північні та центральні регіони країни) зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією знищено дев'ять дронів-камікадзе «Shahed-136».

«Також є дані про бойову роботу протиповітряної оборони Сухопутних військ на цьому напрямку — знищено щонайменше два „шахеди“. За уточненою інформацією, всі атаки дронів-камікадзе, зокрема, по столиці, здійснювалися з південного напрямку», — йдеться у повідомленні. .

А на південному напрямку сили та засоби ППО Повітряного командування «Південь» з 03:30 до 06:50 збили п'ятнадцять дронів: шість над Одещиною та дев'ять над Миколаївщиною. Загалом на цьому напрямку в нічний час з 16 до 17 жовтня було знищено 26 «Shahed-136».

Також ворог атакував критичну інфраструктуру на східному напрямку крилатими ракетами різних типів. Три ракети було знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування «Схід».

Раніше Кличко повідомляв, що із будинку, куди поцілив дрон-камікадзе, співробітники надзвичайної служби врятували 18 людей.

Фото Офісу президента

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