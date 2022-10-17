Київ атакований дронами: у місці прильотів сильна пожежа (відео)

Ранком у понеділок, 17 жовтня, Київ знов піддався атаці з повітря.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про два удари. «Вибух у Шевченківському районі — у середмісті столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях!» — написав він у соцмережах, а згодом додав інформацію про другий вибух.

За його словами, в результаті атаки дронами розпочалася пожежа в нежитловій будівлі: «Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики — на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо».

А близько 8:20 у центрі прогриміли ще два вибухи.

На черговий теракт росіян відреагували в Офісі президента. «Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде», — зазначів очільник ОП Андрій Єрмак.

У мережі публікують відео з прильотами у столиці.

В Київській ОВА попереджали мешканців регіону про повітряну тривогу і роботу сил ППО. Тим часом у мережу виклали відео з дроном-камікадзе та повідомили, що кілька «мопедів» було збито.

Після атаки в «Укрзалізниці» повідомили, що усі поїзди вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком. Головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях. Посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи. Також за розкладом продовжє курсувати кільцева електричка.

Про атаки з повітря повідомляють й на Сумщині. «Роменський район. Ракетний удар по об'єктам критичної інфраструктури після 5 ранку. Є постраждалі», — повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький.

А Дніпропетровщину росіяни усю ніч атакували ракетами, «Градами» та важкою артилерією.

«Три ворожі ракети силами нашої ППО знищені. Одна ракета ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби. Нікопольський район російські окупаційні війська накрили вогнем з „Градів“ та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо, люди не постраждали», — пише керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що тиждень тому ворог вдарив по Києву ракетами. І також по Шевченківському району.

Фото Віталія Кличка

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